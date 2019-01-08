К реализации проекта создания Зангиатинского термального оздоровительного комплекса, который станет крупнейшим оздоровительным СПА в Узбекистане, привлечен консультант из Бельгии, сообщила пресс-служба МИДа.

Соглашение об этом в посольстве Узбекистана в странах Бенилюкс в Брюсселе 5 января подписали генеральный директор компании Asia tour Elite Акмаль Касымов и директор юридической компании «Юкон» Жеан де Брабандер.

Проект предусматривает строительство 400 гостиничных номеров санаторного типа и комплекса оздоровительных процедур с предоставлением как санаторных, так и базовых медицинских процедур. Предполагается, что пользователями комплекса станут не только жители Узбекистана, но и граждане соседних государств.

Зарубежный консультант окажет содействие в определении международного инвестора, имеющего опыт в реализации подобных туристических комплексов, а также окажет комплексные услуги по формулированию инвестиционного меморандума, разработке и сопровождению юридических документов.