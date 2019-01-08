Мир стремительно стареет: к 2020 году число людей старше 60 лет будет больше миллиарда, а к 2050 — около 2 миллиардов. Причем быстрее всего пожилое население увеличивается в странах со средним и низким уровнем дохода, создавая дополнительную нагрузку на здравоохранение и социальное обеспечение. Об этом говорится в докладе Global Age Watch Insights, подготовленным Американской ассоциацией пенсионеров и международной организацией Help Age International.

В докладе отмечается, что 70% пожилых людей становятся жертвами неинфекционных болезней: диабета, рака и болезней сердечно-сосудистой системы. И для многих из них наличие в стране системы всеобщего здравоохранения, гарантирующей медицинское обслуживание всем гражданам вне зависимости от возраста, социального статуса и финансового положения, — чуть ли не единственная возможность выжить. Вопрос финансирования всеобщего здравоохранения особенно актуален для стран со средним и низким уровнем дохода, так как многие граждане работают в теневом секторе и не платят налоги.

Еще одной проблемой для стран с низким уровнем дохода является отсутствие централизованной системы по уходу за пожилыми людьми на дому. Это означает, что за ними приходится ухаживать близким родственникам, у которых нет финансовой и социальной поддержки со стороны государства. И как правило, женщины втрое чаще, чем мужчины, берут на себя обязанности по неоплачиваемому уходу за пожилыми людьми.

Как подчеркивают авторы исследования, многим странам мира уже в ближайшие годы придется оперативно решать проблему старения населения и, соответственно, реформировать свои системы здравоохранения и социальной защиты.