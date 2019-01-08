C 10 января постановлением президента вводится новый порядок подготовки кадров на должность судей. Вместо трехмесячной подготовки и полуторамесячной стажировки кандидаты на должность судей будут проходить одногодичную образовательную программу магистратуры на грантовой основе, отмечалось в программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

Подготовкой кадров займется Высшая школа судей, образованная постановлением при Высшем судейском совете. В ее составе создаются пять кафедр: гражданско-правовых, экономическо-правовых, уголовно-правовых, административно-правовых дисциплин и профессиональных навыков.

Объявление о вакантых судейских судейских должностях будет публиковаться на сайте совета. Кандидаты, подавшие документы, пройдут трехэтапный вступительный экзамен: тестовые испытания по праву, собеседование и реение казусов (написание решения).

Успешно сдавшие экзамен кандидаты зачисляются на курс, где первые 10 месяцев будут проходить тренинги по освоению судейских навыков, а остальные два месяца — практику в судах и других органах.

Итоговые экзамены будет принимать комиссия, сформированная из числа членов Высшего судейского совета.

С 1 сентября 2020 года судьями будут назначаться только те, кто успешно завершил курсы Высшей школы судей.

Те, кто не выполнили программу обучения или отказались от судейской должности, возместят в госбюджет сумму стипендии за период обучения. Она определена в размере ежемесячной зарплаты помощника судьи.

Кроме того, Высшая школа судей займется переподготовкой состоящих в резерве судей на замещение руководящих должностей (два месяца) и повышением квалификации судей и работников аппарата судов (не менее двух недель).

Как ожидается, новая образовательная система для судей позволит развить теоретические знания кандидатов, обучить их профессиональной этике, психологии, навыкам делового общения и управления временем, тактике ведения переговоров, технологии работы с информацией, толкования и применения норм права.

В образовательный процесс будут внедрены интерактивные методы обучения, развивающие навыки ведения делопроизводства и критического анализа и принятия обоснованных решений «с использованием инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий».

Разместится школа по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Чупонота, дом 6.