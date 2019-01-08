Бутик Glamour объявляет о долгожданных скидках до 50% на коллекции осень-зима и приглашает всех на главную распродажу сезона.
Роскошный Balmain, изысканный Saint Laurent Paris, элегантный Christian Dior, чувственный Tom Ford, безупречный Stefano Ricci, фееричный Dolce & Gabbana, эффектный Alexander McQueen, вневременной Brunello Cucinelli и многие другие культовые бренды, официально представленные в Glamour, доступны в январе по приятным ценам.
Праздник в бутике Glamour продолжается.
Адрес: ул. Нукус, 6
Телефон: (+998) 71−233−33−00
Ориентир: хокимият Мирабадского района
Facebook: fb.com/Glamour-boutique
Instagram: @glamour.boutique
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