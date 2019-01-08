Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев осудил грубое отношение руководителей к подчиненным в интервью УзА.

Агентство попросило прокомментировать распространяемую в социальных сетях информацию о том, хокимы в регионах грубо обращаются со своими сотрудниками. Глава областной администрации отметил, что такие сообщения свидетельствуют об усилении общественного контроля.

«Никто не безразличен к такой действительности. Правда, руководитель тоже человек, он тоже может ошибаться, но никогда не вправе оскорблять своих подчиненных ни с точки зрения законодательства, ни этики», — сказал Шухрат Ганиев.

По его словам, в некоторых случаях хокимы ставят жесткие требования нижестоящим сотрудникам. «Но если руководителю не хватает решительности и требовательности, то не удастся вовремя реализовать поставленные задачи. Ни один хоким не повышает голос ради веселья», — подчеркнул он.

Хоким Ферганской области заявил, что некоторые сотрудники все еще работают по-старому, ожидая указаний сверху, работая от отчета к отчету, занятые ежедневными мелкими рутинными задачами. «В то время как для комплексного развития регионов, наряду с удовлетворением потребностей населения, нужен вклад каждого сотрудника», — сказал Шухрат Ганиев.

Глава областной администрации описал, каким должен быть современный руководитель.

«Сегодняшний руководитель должен быть высокообразованным, духовным, опытным, пытливым, независимо мыслящим, ответственным и самоотверженным, вкладывать все свои силы для процветания страны. Должен быть примером для других. Каждый руководитель независимо от уровня организации должен воспринимать эту должность как испытание, считать это возможностью оставить хорошее имя и след, а также быть примером для своих детей. Вместе с требовательностью руководитель должен жить проблемами и переживаниями людей, спускаться вниз. Без этого реализации реформ никогда не добиться», — указал он.

В январе 2018 года хоким Ферганской области Шухрат Ганиев в ходе селекторного совещания использовал оскорбительные слова в адрес жителей Ташлакского района, где проживали 16 жертв трагедии в Казахстане. Кроме того, он в резких выражениях критиковал хокима Ташлакского района Халимжона Умарова.