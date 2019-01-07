Государственный налоговый комитет опубликовал обзор нововведений налоговой системы, вступающих в силу в 2019 году. Данные основаны на постановлении президента Узбекистана о прогнозе макроэкономических показателей развития страны на год.

Ставки единого налогового платежа снижены для:

всех отраслей экономики (базовая ставка) с 5% до 4%;

ломбардов с 30% до 25%;

брокерских контор с 33% до 25%;

юридических лиц, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие концертно-зрелищной деятельностью с 30% до 5%;

предприятий общественного питания в городах с численностью населения 100 тысяч и более человек с 10% до 8%, других населенных пунктах с 10% до 6%, труднодоступных и горных районах с 10% до 4%.

Ставки единого налогового платежа

Категории плательщиков 2018 год 2019 год Разница Налогоплательщики всех отраслей экономики (за исключением указанных ниже) «базовая ставка» 5% 4% -1% Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному оформлению (таможенные брокеры) 5% 5% Без изменений Ломбарды 30% 25% -5% Брокерские конторы (за исключением юридических лиц, осуществляющих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг), а также юридические лица, оказывающие посреднические услуги по договору комиссии, поручения и другим договорам по оказанию посреднических услуг 33% 25% -8% Юридические лица, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг 13% 13% Без изменений Юридические лица, основной деятельностью которых является предоставление в аренду имущества (за исключением лизинговых компаний) 30% 30% Без изменений Юридические лица, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие концертно-зрелищной деятельностью 30% 5% -25% Предприятия общественного питания: в городах с численностью населения 100 тысяч и более человек 10% 8% -2% других населенных пунктах 10% 6% -4% труднодоступных и горных районах 10% 4% -6% из них: специализированные предприятия общественного питания, обслуживающие общеобразовательные школы, школы-интернаты, средние специальные, профессиональные и высшие учебные заведения 8% 75% от установленной ставки -2%

-3,5%

-5% Предприятия розничной торговли в городах с численностью населения 100 тысяч и более человек 4% 4% Без изменений других населенных пунктах 2% 2% Без изменений труднодоступных и горных районах 1% 1% Без изменений независимо от места расположения по товарообороту от реализации алкогольной продукции, табачной продукции, бензина, дизельного топлива и сжиженного газа 4% 4% Без изменений Предприятия торговли, осуществляющие оптовую, а также оптово-розничную торговлю (за исключением оптовые и розничные аптечные организации) 5% 4% -1% Оптовые и розничные аптечные организации, расположенные в: городах с численностью населения 100 тысяч и более человек 3% 3% Без изменений других населенных пунктах 2% 2% Без изменений труднодоступных и горных районах 1% 1% Без изменений Заготовительные организации, осуществляющие закуп, сортировку, хранение и фасовку сельскохозяйственной продукции 4% 4% от

товарооборота или 25% от валового дохода



Ставка единого социального платежа для бюджетных организаций и госпредприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде 50% и более и их структурных подразделений сохранена на уровне 25%, а для остальных плательщиков ставка единого социального платежа снижена с 15% до 12%.

Ставки единого социального платежа

Категории плательщиков 2018 год 2019 год Разница Бюджетные организации и государственные предприятия, юридические лица с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50 процентов и более; юридические лица, в уставном фонде (уставном капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, и их структурные подразделения 25% 25% Без изменений Другие плательщики 15% 12% -3%

Ставки фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей

Виды деятельности Ташкент Нукус, областные

центры Прочие города Прочие населенные пункты Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами 1 млн

сумов 750 тысяч

сумов 400 тысяч

сумов 300 тысяч

сумов Розничная торговля сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках (за исключением продажи продукции вырешенных в домашнем и дехканском хозяйстве) 400 тысяч сумов 200 тысяч сумов 100 тысяч сумов 50 тысяч сумов Розничная торговля газетами, журналами и книжной продукцией 500 тысяч сумов 250 тысяч сумов 200 тысяч сумов 50 тысяч сумов Бытовые услуги 350 тысяч сумов 200 тысяч сумов 100 тысяч сумов 50 тысяч сумов Прочие виды деятельности 300 тысяч сумов 200 тысяч сумов 100 тысяч сумов 50 тысяч сумов

Ставки фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей по видам деятельности снижены в среднем на 20%.

С 1 января вводится:

акцизный налог на услуги мобильной связи по ставке 15% к общей стоимости оказанных услуг с одновременным снижением до 2000 сумов в месяц размера платы за использование абонентского номера, уплачиваемой юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной связи (сотовыми компаниями);

к общей стоимости оказанных услуг с одновременным снижением до 2000 сумов в месяц размера платы за использование абонентского номера, уплачиваемой юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной связи (сотовыми компаниями); акцизный налог на полиэтиленовые гранулы в размере 25% с одновременной отменой налога на сверхприбыль по полиэтиленовым гранулам.

с одновременной отменой налога на сверхприбыль по полиэтиленовым гранулам. в порядке эксперимента вводятся базовые ставки единого земельного налога, взимаемые с плодоовощеводческих сельскохозяйственных товаропроизводителей за орошаемые и неорошаемые земли, занятые плодоовощеводческой продукцией (овощи, бахча, фрукты, виноградники).

С 1 марта вводится комбинированная ставка по акцизному налогу на сигареты, производимые в Узбекистане, предусматривающая наряду с фиксированной ставкой введение адвалорной ставки.

Ставки акцизного налога на подакцизные товары и услуги, производимые и оказываемые в стране, с увеличением с 1 июля 2019 года утвержденных ставок на алкогольную и табачную продукцию на 20%.

С 1 января отменяются:

минимальные размеры единого налогового платежа и единого социального платежа;

порядок, минимальный размер единого налогового платежа или совокупности общеустановленных налогов для юридических лиц, оказывающих услуги по перевозке грузов;

налог на сверхприбыль по цементу и клинкеру;

плата за эксплуатацию полностью изношенного оборудования, по которому истек срок полезной службы.

Сумма налога на доходы физических лиц, рассчитанная исходя из установленной ставки, подлежащая уплате в государственный бюджет, уменьшается на сумму обязательных ежемесячных взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан, исчисляемых в размере 0,1% от доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц.

С 1 января юридические лица при получении в обслуживающих банках денежных средств на выплату заработной платы и приравненных к ней платежей (или перечислении их на пластиковые карточки) должны представлять платежные документы на уплату единого социального платежа и налога на доходы физических лиц.

Постановлением рекомендовано организациям-работодателям производить повышение размеров заработной платы работников за счет средств, высвобождающихся в связи со снижением налоговой нагрузки, включая снижение единого социального платежа.

Кроме этого, постановлением предусмотрено освобождение налогоплательщиков от ответственности за сокрытие численности работников, доначисления сумм налога на доходы физических лиц и единого социального платежа по ранее не указанным работникам за предыдущие отчетные периоды при добровольном оформлении и отражении ими в отчетности численности и (или) фонда оплаты труда в срок до 1 апреля.

С 1 января предусмотрен порядок, в соответствии с которым:

индивидуальные предприниматели, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) превысила 100 млн сумов в календарном году, но не более 1 млрд сумов, переходят на уплату единого налогового платежа по ставке 4%;

которых от реализации товаров (работ, услуг) для индивидуальных предпринимателей, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) в календарном году не превышает 100 млн сумов, сохраняется порядок исчисления и уплаты фиксированного налога;

индивидуальные предприниматели, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) превысила 1 млрд сумов в календарном году, уплачивают налоги и другие обязательные платежи в порядке, предусмотренном для юридических лиц.

Государственному налоговому комитету поручено до 1 февраля утвердить порядок исчисления выручки от реализации товаров (работ, услуг) и уплаты налогов индивидуальными предпринимателями.

С 1 июля покупатели товаров (работ, услуг) не вправе относить к зачету сумму налога на добавленную стоимость, указанную в счет-фактуре, выставленную поставщиком, не являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом информация об учете налогоплательщиков в органах государственной налоговой службы в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость получается через официальный сайт Государственного налогового комитета в режиме реального времени.

Органам государственной налоговой службы поручено оказывать содействие хозяйствующим субъектам в составлении налоговой отчетности по налогу на имущество юридических лиц, земельному налогу с юридических лиц и налогу за пользование водными ресурсами.

В 2019 году сохраняется действующий порядок налогообложения для плательщиков единого земельного налога.

До 1 апреля будет разработан и внедрен программный продукт для оказания фермерским хозяйствам услуг по ведению бухгалтерского учета.

Государственный налоговый комитет планирует публиковать на официальном сайте и в СМИ материалы, детально разъясняющие изменения в налоговом законодательстве.