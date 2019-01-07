Государственный налоговый комитет Узбекистана считает, что оснований для повышения цен на газовых заправках нет, следует из заявления пресс-службы ГНК.

Как отмечается в заявлении, по состоянию на 4 января цены на метан на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) выросли с 1900 до 2200 сумов, пропан — с 200 до 500 сумов по сравнению с декабрем. Рост цен наблюдается, в основном, в Ташкенте, Ферганской и Ташкентской областях.

ГНК выборочно проанализирован цены на ряде метановых заправок и выяснил, что если в течение первых трех кварталов прошлого года 1 кубометр газа продавался в среднем по 1650 сумов, то к четвертому кварталу цена выросла до 1950 сумов.

«С начала 2019 года АГНКС безосновательно повысили стоимость газа с 1900 до 2200 сумов. В результате рентабельность заправок выросла с 20−29% (в первые девять месяцев 2018 года) до 45−60%. Даже если сохранить рентабельность в 30−36%, то цены должны были быть не выше 1800−1900 сумов», — отмечает ГНК.

Согласно расчетам ГНК, в новой налоговой политике учитывалось повышение цен на метан на сумму до 210 сумов : за счет введения акцизного налога (+55 сумов), НДС вместо ЕСП, а также налога на имущество, на прибыль и земельного налога (+155 сумов).

«Некоторые газонаполнительные станции с целью сохранить высокую доходность и рентабельность безосновательно пытаются повысить цены на газ. Даже если цены не менять после внесения изменений в налоговые расчеты, рентабельность составляет 25−30% — это один из самых высоких показателей в отраслях экономики», — говорится в сообщении ГНК.

Ранее «Газета.uz» приводила мнение учредителя АГНКС в Андижане Искандара Расулова, который сообщал, что цены пришлось повысить с 1900 до 2100 сумов из-за введения акцизного налога и НДС. Министерство финансов в ответ заявило, что расходы АГНКС увеличились только на 100 сумов. Минфин также назвал рентабельность в 33% «чересчур высокой».

В отдельном заявлении Минфин пригрозил, что примет меры в отношении АГНКС, если будут выявлены факты необоснованного повышения цен.