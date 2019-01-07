В воскресенье, 6 января, «Газета.uz» сообщила о супружеской паре туристов, которые не смогли улететь из Ташкента из-за того, что сроки их виз истекли 4 и 5 января. Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана в понедельник опубликовал заявление, в котором назвал обвинения в некорректной работе системы электронных виз необоснованными и отметил, что туристы, посещающие любые страны, обязаны самостоятельно контролировать срок истечения своих виз. Ниже приводится текст заявления МИДа.

Информация Консульско-правового департамента МИД

В электронных СМИ Узбекистана была распространена информация о проблемах иностранных граждан Людовики Бартоли и Филипа Эрфюрта из-за неправильного оформления электронных виз, в связи с чем они не смогли вылетать из г. Ташкента.

В этой связи Консульско-правовой департамент МИД сообщает, что сроки пребывания вышеуказанных лиц в Узбекистане были оформлены согласно поданным ими он-лайн заявкам. Процедура оформления электронной визы «e-visa», введенной в действие с июля 2018 года, предполагает, что визовые анкеты обрабатываются электронной системой автоматически согласно данным, внесенным заявителем самостоятельно.

Система устроена таким образом, что к ней не имеют доступа третьи лица, в том числе консульские сотрудники. То есть, что заявитель внес, то система и обрабатывает, в том числе персональные данные и сроки пребывания в Узбекистане.

Через три дня после подачи он-лайн заявки Л. Бартоли получила положительный ответ в виде «авторизованной анкеты», в которой ясно обозначена дата 04.01.2019 г., когда она должна покинуть территорию Узбекистана либо обратиться в органы ОВИР МВД за продлением визы (согласно законодательству Республики Узбекистан). Днем позже ее супруг Ф. Эрфюрт (подавший заявку на день позже) также получил «анкету» с датой выезда из Узбекистана 05.01.2019 г.

Согласно общепринятым мировым нормам, прибывающие в любую страну мира туристы обязаны самостоятельно контролировать срок истечения своих виз. Нарушение визового режима в любой стране мира влечет за собой административные, а зачастую и уголовные последствия.

Реагируя на необоснованные обвинения, Консульско-правовой департамент провел также консультации с Посольством Италии в Ташкенте и выяснил, что вышеназванные граждане прибыли в Узбекистан в туристических целях. При этом ни о каких инвестициях в размере 30 миллионов долларов речи не идет.

8 января с. г. состоится заседание административного суда Юнусабадского района, после решения которого вышеназванные граждане смогут покинуть территорию Узбекистана.

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