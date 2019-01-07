Все дошкольные образовательные учреждения Узбекистана будут бесплатно обеспечены развивающими печатными материалами на узбекском и русском языках, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования.

В состав учебно-методического набора войдут прописи, журналы тематического планирования, карточки и плакаты для разных возрастных групп детей. До конца января ДОУ получат 270 тысяч прописей, 18 тысяч комплектов карточек и 10 тысяч плакатов.

Комплекты карточек и плакатов посвящены разным тематикам: мебель, одежда, животные, музыкальные инструменты, правила дорожного движения, профессии. Каждому учреждению в зависимости от величины будет выделено от 1 до 3 комплектов, что «при условии периодического обмена мини-наборами между группами обеспечит развивающей печатной продукцией 100% детей», говорится в сообщении МДО.

Материалы содержат задания на развитие мелкой моторики, внимания, мышления и воображения, а также классические упражнения для подготовки детей к письму и логические задачи. Красочные карточки будут способствовать активизации познавательных процессов и развитию терпения, усидчивости и стремления добиваться высоких результатов.

В первую очередь печатными материалами будут обеспечены сельские районы республики. В областные ДОУ отправятся 83% прописей, 90% плакатов и 89% развивающих карточек.

В производство печатной продукции для ДОУ было вложено 8 млрд сумов, в следующем году на эти цели планируется направить 25 млрд сумов.

Получение развивающих наборов каждым дошкольным учреждением можно проверить на сайте mdo.uz. О возможных злоупотреблениях при распределении наборов можно сообщать по телефону: 71−215−52−79.