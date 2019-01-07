Гражданин Узбекистана Шарофиддин Чориев (1995 г. р.) 2 января скончался от травмы головного мозга, работая на заводе DHMC в городе Ёнгнам Республики Корея. Об этом со ссылкой на посольство Узбекистана в Сеуле сообщила пресс-служба МИДа.

Газета The Korea Times пишет, что инцидент произошел в минувшую среду вечером на судостроительном заводе. По данным местной полиции, 200-килограммовая стальная балка, которую приваривали к корме строящегося корабля, упала и ударила работника по голове.

МИД отмечает, что Шарофиддин Чориев выехал в Республику Корея по линии Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений.

В настоящее время проводится мероприятия по судебно-медицинской экспертизе. Посольство Узбекистана оказало содействие в оформлении свидетельства о смерти для отправки тела покойного на родину.