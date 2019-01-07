На 76-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» лучшим фильмом признана «Богемская рапсодия», а исполнитель главной роли Рами Малек — лучшим драматическим актером. Церемония прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе, сообщила русская служба BBC.

За роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме «Власть» Кристиан Бэйл получил премию в категории «Лучший актер мюзикла/комедии».

Оливия Колман признана лучшей актрисой мюзикла/комедии за роль в фильме «Фаворитка».

Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Певица считалась главной претенденткой на «Золотой глобус» за лучшую женскую драматическую роль, однако эту премию получила актриса Гленн Клоуз за фильм «Жена».

"Золотой глобус" в категории «Лучший режиссер» завоевал Альфонсо Куарон за картину «Рим». Конкуренцию ему в этой категории составляли Брэдли Купер («Звезда родилась»), Питер Фаррелли («Зеленая книга»), Спайк Ли («Черный клановец») и Адам Маккей («Власть»). Кинокартина «Рим» также была удостоена «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Лучшим анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через вселенные».

Американская кинопремия «Золотой глобус» (Golden Globe) присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) с 1944 года за кинофильмы и телевизионные картины. Премия вручается ежегодно в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.