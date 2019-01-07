Создание Национального центра по управлению обороной запланировано проектом Государственной программы на 2019 год в числе направлений работы по обеспечению безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия.

Министерствам обороны и по чрезвычайным ситуациям, Службе государственной безопасности, Государственному комитету по оборонной промышленности, Национальной гвардии и Государственному таможенному комитету будет поручено разработать программу мер по укреплению обороноспособности страны и повышению боеспособности Вооруженных Сил Узбекистана.

Меры предусматривают совершенствование порядка воинского управления с применением информационно-коммуникационных технологий, а также обеспечение войск в 2019—2021 годах современным оружием и военной техникой, качественное выполнение комплексной программы по их модернизации и ремонту. Проект программы планируется подготовить к 10 апреля.

Ожидается также создание во второй половине 2019 года научно-конструкторского кластера оборонно-промышленного комплекса по консолидированию разработок научно-исследовательских организаций, учебных заведений и отдельных компаний в экономической сфере, занимающихся проектированием и производством новых видов продукции военного и двойного назначения, запасных частей, новейших материалов и сырья.

Кроме того, в проекте Госпрограммы отмечено, что Узбекистан в 2019 году намерен расширить географию военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Будет организовано обучение и повышение квалификации военнослужащих совместно с войсками и высшими военными учебными заведениями и исследовательскими центрами «передовых зарубежных стран». Запланировано изучение и внедрение опыта армий стран мира в военно-боевой деятельности Вооруженных Сил.

Обсуждение проекта Государственной программы 2019 года продлится до 15 января.