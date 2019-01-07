6 января на 49-м году жизни скончался Саломбек Хабибуллаев, заместитель хокима Андижанской области по вопросам инвестиций, инноваций, оказания содействия приватизированным предприятиям и развития малых промышленных зон и туризма.

Смерть наступила после перенесенного инфаркта миокарда, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.

Саломбек Пулатович Хабибуллаев (1971 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет в 1992 году. Работал на различных должностях в системе Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли в 1994—2012 годах, возглавлял Узбекско-Японский центр (UJC) сначала по совместительству (2001−2012 годы), а затем — на постоянной основе (2012−2018 годы). В должности замхокима Андижанской области работал с 26 января 2018 года.