В дни новогодних каникул «Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты печенья, которое можно приготовить вместе с детьми.

Печенье «Олень Рудольф»





Детям наверняка понравится это забавное и симпатичное печенье, и они с радостью помогут его украсить. Песочное тесто замесят родители, а вырезать заготовки, нарисовать рожки, глазки и приклеить носик смогут дети. Для этого понадобятся растопленный шоколад и разноцветные конфетки.

Печенье «Пуговки»





Еще один вид песочного печенья можно приготовить в виде пуговиц. Оно получится двух вкусов: с какао и классическое. Для того, чтобы сформировать пуговицы, понадобятся круглая формочка или бокал, крышка от пластиковой бутылки, трубочка или шпажка. Готовое печенье идеально подходит к чашке кофе или какао.

Овсяное печенье





Овсяное печенье можно приготовить за 30 минут. Тесто замешивается так просто, что с этим справятся даже дети. Все, что останется родителям — это помочь поставить печенье в духовку. Оно получится золотистым, хрустящим, ароматным и полезным.

Шоколадное печенье с m&m's





Это печенье получается мягким, влажным, с насыщенным шоколадным вкусом. Разноцветные конфеты m&m's придают ему забавный вид и добавляют еще больше шоколадного вкуса. Рецепт очень простой, главное — соблюдать технологию приготовления теста.

Арахисовое печенье





Если в семье любят арахис, можно приготовить необычные печенья с начинкой из арахисовой пасты. Приготовить ее дома совсем несложно, а дети с удовольствием помогут сделать из нее «колбаски» и сформировать печеньки. Они получатся светлыми, небольшими, ароматными и рассыпчатыми.

Печенье с орехами





Еще одно печенье с арахисом, которое готовится довольно быстро и просто. Дети постарше могут замесить песочное тесто сами, а те, кто помладше, с помогут вырезать из теста кружочки, сделать в них дырочки, обмазать яйцом и посыпать орехами. Печенье очень быстро печется, поэтому готовый результат можно будет попробовать спустя несколько минут.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99899) 837−15−15

Телефон отдела рекламы: (+99878) 148−14−15