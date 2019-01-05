При Министерстве финансов Узбекистана создан штаб для оперативного реагирования на вопросы о переходе на уплату налога на добавленную стоимость (НДС), а также по мониторингу формирования цен на потребительские товары. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина.

При возникновении вопросов о переходе на уплату НДС или выявлении случаев необоснованного повышения цен на товары Минфин просит отправлять обращения на Telegram-аккаунт @MoliyaPress.

«Информация будет передана ответственным лицам для оперативного решения возникающих проблем и вопросов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на вопросы о применении налогового законодательства отвечают консультанты Государственного налогового комитета по номеру колл-центра: (+99871) 202−32−82 или короткому номеру 1198. Актуальная информация о новой налоговой системе также публикуется в Telegram-канале ГНК.

Напомним, с 1 января предприятия, имеющие годовой оборот (выручку) по итогам предыдущего года более 1 млрд сумов или достигшие установленный порог в течение года, переводятся на уплату общеустановленных налогов.

До 1 января 2021 года вводится упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость для отдельных категорий налогоплательщиков (за исключением осуществляющих производство подакцизной продукции и добычу полезных ископаемых, облагаемых налогом за пользование недрами).

Юридические лица, в том числе являющиеся плательщиками единого налогового платежа, валовая выручка которых за налоговый период не превышает 3 млрд сумов, вправе добровольно выбрать упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.