Марк Туллий Цицерон, римский философ, однажды сказал: «Чем больше трудностей, тем больше славы». Сложно подобрать более точные слова, чтобы охарактеризовать уходящий 2018 год. Это был насыщенный год, если не сказать больше. Но мы никогда не переставали двигаться вперед, и в результате выручка в 2018 году, по предварительной оценке, достигнет 108,5 млрд долларов США, увеличившись на 21% по сравнению с прошлым годом.

Мы заключили 26 контрактов, связанных с 5G-технологиями, с ведущими мировыми операторами связи и уже поставили более 10 тысяч базовых станций 5G по всему миру. Более 160 городов и 211 компаний из списка Fortune Global 500 выбрали Huawei в качестве партнера для цифровой трансформации. Мы отгрузили более 200 миллионов смартфонов и добились прорывов как в нашем бизнесе ПК, так и в экосистеме IoT для умных домов. Huawei Cloud запустила более 140 облачных сервисов в 18 категориях, и мы работаем с нашими партнерами, чтобы обслуживать глобальных клиентов в 37 зонах доступности, которые расположены в 22 регионах. В этом году мы также объявили о нашей стратегии ИИ и запустили полный набор решений ИИ для всех сценариев. Этот портфель включает в себя первые в мире ИИ-чипы, применяемые для всех сценариев — серию Ascend, а также сопутствующие продукты и облачные сервисы.

Наши бизнес-результаты на высоком уровне, а это, безусловно, лучшая форма признания, которую мы можем получить от наших клиентов. Это также наш лучший ответ на негативную конъюнктуру и рыночные ограничения. И я хочу поблагодарить всех наших клиентов и партнеров, а также общественность за доверие и поддержку. Спасибо нашим сотрудникам за невероятную, тяжелую работу. И, наконец, я хотел бы выразить свою благодарность семьям наших сотрудников за их неизменную поддержку и понимание. Независимо от того, с какими изменениями мы можем столкнуться, наша стратегия закупок останется неизменной. Мы будем придерживаться нашей политики, особенно в отношении наших поставщиков в США, и будем тесно сотрудничать с ними для достижения общего успеха.

В наступающем году мы увидим новые волны развития цифровой трансформации и интеллекта, и мы вполне можем столкнуться с еще большими трудностями. В такие времена мы должны мобилизовать свои внутренние силы, повысить качество деятельности, вдохновлять наших сотрудников и продолжать двигаться вперед, чтобы удовлетворить потребности клиентов и достичь стратегического лидерства.

Мы разработали ряд целей на 2019 год:

мы сосредоточимся на стратегическом бизнесе и стратегических возможностях и построим более устойчивую структуру бизнеса;

мы полностью расширим наши возможности по разработке программного обеспечения для создания надежных и качественных продуктов;

мы сосредоточимся на создании новых решений и эффективности нашего бизнеса;

мы переориентируем усилия наших менеджеров и экспертов на успех в бизнесе, одновременно создавая стабильные команды из профессионалов;

мы оптимизируем индивидуальный контроль эффективности и создадим более сплоченную команду;

мы будем заботиться о других, развивать сотрудничество для совместного успеха и строить благоприятную бизнес-экосистему;

мы будем сохранять спокойствие и сдержанность перед лицом невзгод и будем использовать уверенность в соблюдении законодательства, чтобы справиться с изменчивостью международной политики.

Цифровая трансформация идет полным ходом, и мы оказываемся на пороге интеллектуального мира. Потребители активно ищут более продвинутые, более надежные цифровые технологии и услуги. Переход на цифровое и интеллектуальное оборудование будет долгим процессом, поэтому нам необходимо постоянно вводить новшества и добиваться самых современных результатов.

Всегда стоит помнить, что путешествие не будет легким, но будет приносить радость. И как гласит поговорка: «Золото не в золото, не побывав под молотом». Трудности и давление только сделают нас более сплоченными и сильными. Я не сомневаюсь, что мы добьемся тех целей, которые поставили себе: открыть цифровые технологии каждому человеку, дому и организации для создания полностью подключенного интеллектуального мира.

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