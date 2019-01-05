Компания «Тошшахартрансхизмат» в январе-феврале получит более 60 новых автобусов для автобусных парков столицы, сообщила пресс-служба компании.

В первые дни нового года в город из Самарканда поставлены 14 автобусов средней вместимости SAZ LE 60. В январе и феврале планируется поставка еще 8 автобусов SAZ LE 60 и 40 автобусов большой вместимости MAN.

В прошлом году парк общественного транспорта столицы пополнился 40 автобусами МАN и 58 автобусами SAZ LE 60.

Первоначально планировалось, что указанные 160 автобусов (80 MAN и 80 SAZ LE 60 будут поставлены до конца 2018 года). На текущий год запланирована дополнительная закупка автобусов.

Как мы уже писали, с прошлого года все автобусы закупаются с кондиционерами. Они также оборудованы аппарелью для лиц с ограниченными возможностями.