На базе акционерной компании «Узэлтехсаноат» создается Ассоциации предприятий электротехнической промышленности Узбекистана (ассоциация «Узэлтехсаноат»), следует из постановления президента от 4 января.

Членами «Узэлтехсаноат» могут являться предприятия и организации электротехнической промышленности, вступающие на добровольной основе.

Основными задачами ассоциации определены:

выработка стратегии устойчивого развития промышленности в качестве единого комплекса по переработке сырья, производству и экспорту готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на основе расширения и поддержки промышленной кооперации;

проведение изучения конъюнктуры спроса на электротехническую продукцию на внутреннем и внешних рынках сбыта, содействие в освоении новых видов продукции, насыщение внутреннего рынка отечественной электротехнической продукцией высокого качества и расширение географии ее экспорта;

содействие в широком привлечении инвестиций, в первую очередь иностранных, для освоения высокотехнологичных производств по выпуску электротехнической продукции, модернизации, техническому и технологическому переоснащению промышленности, организация с профильными зарубежными компаниями совместных производств;

совершенствование системы стандартизации и сертификации в области электротехнической промышленности через их гармонизацию с международными требованиями и стандартами;

выявление и устранение системных проблем, препятствующих ускоренному развитию промышленности и стабильному функционированию предприятий электротехнической промышленности, выработка предложений по совершенствованию законодательства сферы и другие.

До 1 января 2022 года предприятиям по производству электротехнической продукции, входящим в состав ассоциации, предоставляется отсрочка по уплате налога на добавленную стоимость сроком на 120 дней со дня принятия таможенной декларации при импорте комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного основного и вспомогательного производств, а также строительных материалов, завозимых в рамках реализуемых ими инвестиционных проектов.

Планируется в двухмесячный срок разработать и утвердить порядок предоставления отсрочки по уплате налога на добавленную стоимость предприятиям, входящим в состав ассоциации, предусматривающий перекрытие сумм задолженностей по данной отсрочке в общем расчете по налогу на добавленную стоимость.

Ассоциация «Узэлтехсаноат» до 1 января 2022 года освобождается от уплаты налога на имущество, а также налога на прибыль юридических лиц, а отчисления организаций по договорам в Ассоциацию «Узэлтехсаноат» исключаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль юридических лиц.

В недельный срок ожидается утверждение «дорожной карты», которая предусмотрит реализацию 22 инвестиционных проектов в 2019—2021 годах по обновлению действующих и созданию новых электротехнических производств на сумму 153,8 млн долларов, увеличение в два раза к 2021 году объемов производства готовой электротехнической продукции с высокой добавленной стоимостью, достижение в 2021 году объема экспорта готовой электротехнической продукции в размере 400 млн долларов и привлечение иностранных инвесторов для совместной реализации проектов стоимостью 500 млн долларов.

Действие льгот, установленных пунктом 13 постановления президента Узбекистана от 13 февраля 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления, ускоренному развитию и диверсификации электротехнической промышленности на 2017−2021 годы» распространено на все предприятия электротехнической промышленности, кроме предприятий, производящих сырьевые товары.

Этот пункт включал в себя освобождение до 1 января 2022 года от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) оборудования, материалов и комплектующих изделий, не производимых в республике, завозимых в рамках реализации проектов Программы мер по дальнейшему развитию и

диверсификации электротехнической промышленности на 2017−2021 годы по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров.