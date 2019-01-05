Созданную в ноябре Службу пробации при Главном управлении исполнения наказаний Министерства внутренних дел Узбекистана возглавил полковник Махамадали Исмоилов, сообщила пресс-служба МВД.

Служба пробации образована на базе управления по контролю за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, Главного управления профилактики правонарушений МВД и его территориальных подразделений. Она начала работать с 1 января.

Задачи службы — организация деятельности ОВД по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. В их число могут входить штрафы, лишение определенного права, обязательные общественные и исправительные работы.

Служба также будет контролировать поведением условно осужденных и лиц, условно-досрочно освобожденных от наказания, содействовать им в социальной адаптации и трудоустройстве.