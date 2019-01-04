В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» в финансовом секторе Узбекистана осуществляется масштабная работа по внедрению современных принципов регулирования и контроля деятельности коммерческих банков и управления рисками.

Акционерно-коммерческий банк «Кишлок курилиш банк» успешно прошел аудит и получил сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015, что также является результатом усилий банка, направленных на постоянное удовлетворение нужд и потребностей потребителей.





«Путем внедрения передового зарубежного опыта и современных услуг „Кишлок курилиш банк“ расширяет свое присутствие и участие на финансовом рынке, — говорит начальник Управления по стратегическому развитию банка Облоёр Шарипов. — Внедрение системы менеджмента качества для нашего банка имеет стратегическое значение. Это очень важно для подготовки прочного фундамента с целью улучшения результатов банка и обеспечения его стабильного развития в целом. Так как удовлетворение требований и желаний клиентов определено как одно из основных направлений стратегического развития банка. Преимуществом стандарта качества менеджмента ISO 9001 является то, что он включает в себя процессы устранения рисков и угроз в деятельности банка. В будущем наш банк при оказании услуг клиентам, создании новых продуктов и услуг будет опираться на принципы качества менеджмента, предусмотренных в стандарте ISO 9001».





Стандарт менеджмента качества ISO 9001:2015 — это система, ориентированная на удовлетворение нужд и потребностей потребителей. Соответствие данным стандартам создает предпосылки для анализа лояльности клиентов к банку и разработки критериев организации работы с ними. Кроме того, они способствуют дальнейшему повышению качества обслуживания и расширению спектра услуг.

«Кишлок курилиш банк» — на службе благополучия своих клиентов.

Телефон: (+998) 71−150−93−39

Сайт: qqb.uz

Telegram: t.me/QQBANK

Facebook: fb.com/official.qqb.uz

На правах рекламы.