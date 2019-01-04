Онлайн-петиция, предлагающая отменить требование доверенности на управление автомобилем для близких родственников, набрала более 13 тысяч голосов. Предложение было размещено на портале коллективных обращений «Менинг фикрим» в октябре.

Автор петации Амирбек Кенжаев отмечает, что сбор документов для оформления такой доверенности у нотариуса требует много времени и денег из семейного бюджета. Он подчеркивает, что документальное заверение права пользоваться машиной для родителей, детей, братьев и сестер не согласуется «с нашими ценностями и менталитетом».

«В 1990-х годах было много угонов автомобилей. Возможно, в то время система была оправдана. Но сейчас в нашей стране разрабатывается инновационная система „Безопасный город“. Существует ли необходимость в [оформлении доверенности родственникам], если на дорогах работают видеокамеры?», — задается вопросом автор.

Петиции присвоен статус «на рассмотрении». По правилам портала, обращение, адресованное палатам Олий Мажлиса Узбекистана, должно получить не менее 10 тысяч голосов. Срок рассмотрения и принятия решений по обращениям — не более 60 дней. Голосование за эту петицию завершится через 12 дней.