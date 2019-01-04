Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить 5 из 11 подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление генпрокурора страны.

Первое заседание уголовного суда по делу убитого журналиста прошло в четверг, 3 января, в Эр-Рияде.

Журналист Джамаль Хашокджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Саудовские власти сообщили через две недели, что он был убит в консульстве в результате ссоры, по этому делу были задержаны 11 человек. Турецкая полиция до сих пор не смогла найти тело погибшего журналиста.