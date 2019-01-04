Главным имам-хатибом Ташкента, имам-хатибом соборной мечети «Минор» стал Рахимберди Рахмонов. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Иброхим Иномов представил его во время пятничного намаза 4 января.

Ранее, с 2014 года, Рахимберди Рахмонов занимал должность имам-хатиба соборной мечети Ташкента «Ходжа Аламбардор».

С июня прошлого года должность главного имам-хатиба Ташкента занимал заместитель Управления мусульман Узбекистана Шейх Абдулазиз Мансур. Прежде в течение 19 лет главным имам-хатибом Ташкента был Анвар кори Турсунов. Он скончался после перенесенного инсульта 13 июня 2018 года.