В махалле «Урикзор» Зангиатинского района Ташкентской области в ночь на 29 декабря от отравления угарным газом скончались пять девочек. Дежурная часть областного УВД получила сообщение об отравлении примерно в 4:30.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, в результате отравления угарным газом от самодельной печи, установленной в стене в доме Ж. Б., погибли его племянница (2003 г. р.) и четыре дочери (2009, 2013 и 2014 г .р.).

Прокуратура Зангиатинского района возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц газоснабжающей организации «Зангиотатумангаз» по пункту «а» части 2 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) Уголовного кодекса.