В Генеральной прокуратуре Узбекистана прокомментировали ход уголовного дела в отношении бывшего хокима Юнусабадского района Ташкента Бахтиёра Абдусаматова и других должностных лиц по этому делу.

Как сообщила «Газете.uz» начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова, обвинения предъявлены по статьям 210 (получение взятки), 211 (дача взятки) и 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, Бахтиёр Абдусаматов был задержан в сентябре прошлого года при получении взятки в служебном кабинете. По неподтвержденной информации, размер взятки составлял 400 тысяч долларов за выделение земельного участка или участков.