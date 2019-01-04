В первые сутки нового года в Узбекистане родилось 1708 детей, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения. Это меньше, чем 1 января 2018 года, когда было зарегистрировано рождение 1961 младенца.

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской и Ферганской областях — 204 и 200 детей соответственно. В Сурхандарье родился 181 ребенок, в Кашкадарье — 148, в Наманганской области — 147, в Андижанской — 138, в Ташкентской — 134, в Бухарской — 110.

В Каракалпакстане на свет появились 98 детей, в Хорезме — 93, в Ташкенте — 91, в Джизакской области — 72, в Сырдарье — 56 и в Навоийской области — 36.