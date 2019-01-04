В Узбекистане планируют создать отдельный государственный антимонопольный орган, следует из проекта Государственной программы «Год активных инвестиций и социального развития», обсуждение которого проходит до 15 января.

Документом предлагается создание независимого государственного антимонопольного органа путем передачи ему функций по развитию конкуренции, контролю деятельности субъектов естественной монополии, защите прав потребителей и регулированию сферы рекламного рынка.

Как сообщили «Газете.uz» источники в Государственном комитете по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (Госкомконкуренции), ведомство планируется разделить на несколько частей, отделив Антимонопольный комитет как отдельную структуру.

«Разговоры о разъединении идут уже полгода. Ожидается, что Госкомконкуренции разделять на пять частей, а на отделяемый Антимонопольный комитет будут возложены задачи, которые были в 2012 году — до слияния с Госкомимуществом», — отметил собеседник.

В ноябре 2012 на базе Государственного комитета по демонополизации и развитию конкуренции и Государственного комитета по управлению государственным имуществом был создан Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции. В 2017 году он был преобразован в Госкомитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Стоит отметить, что должность председателя Госкомконкуренции остается вакантной с 8 августа, когда бывший руководитель комитета Равшан Гулямов возглавил Сводный информационно-аналитический департамент по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса Кабинета Министров.

Как свидетельствуют данные на сайте Госкомконкуренции, вакантными долгое время остаются должности начальника Главного управления антимонопольного регулирования и естественных монополий, начальника Управления антимонопольного регулирования, начальника Управления контроля за соблюдением законодательства о естественных монополиях, начальника Главного управления по развитию конкуренции, начальника Управления развития конкурентной среды, начальника Управления реструктуризации экономически несостоятельных предприятий и еще ряда подразделений.

Обсуждение проекта Госпрограммы-2019: