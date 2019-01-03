C 1 января в должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества вступил представитель Узбекистана Владимир Норов, сообщила пресс-служба МИДа. Решение об этом было принято Советом глав государств-членов ШОС в Циндао (КНР) в июне.

Владимир Норов ранее работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

В разные годы занимал должности заместителя, первого заместителя министра и министра иностранных дел, государственного советника президента, посла Узбекистана в Бельгии.

В 2016—2018 годах генеральным секретарем ШОС был Рашид Алимов из Таджикистана.

Новым директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, расположенного в Ташкенте, стал представитель Таджикистана Джумахон Гиёсов.

В 2017—2018 годах он работал заместителем директора Исполкома РАТС ШОС, а ранее занимал руководящие должности в Государственном комитете национальной безопасности и Комитете по делам религий Таджикистана.

В 2016—2018 годах директором Исполкома РАТС ШОС был представитель России Евгений Сысоев.