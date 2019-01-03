На общественное обсуждение вынесен проект Государственной программы 2019 года «Год активных инвестиций и социального развития». Обсуждение продлится до 15 января.

В проекте Госпрограммы, включающей в себя 249 пунктов, нашли отражение пункты послания президента Узбекистана Олий Мажлису 28 декабря, а также задачи, обозначенные в Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017−2021 годы.

Напомним направления Стратегии действий:

Совершенствование государственного и общественного строительства;

Обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы;

Развитие и либерализация экономики;

Развитие социальной сферы;

Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

В дни обсуждения будут организованы конференции и круглые столы с участием отечественных и международных экспертов.

Госпрограммы 2017 и 2018 годов также были приняты после общественного обсуждения.