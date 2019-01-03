2 января у библиотеки имени Навои в Ташкенте, где установлена главная елка страны, потерялись 24 ребенка в возрасте от 2 до 15 лет. Благодаря действиям сотрудников ГУВД все они найдены и возвращены родителям, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В одних случаях к сотрудникам ГУВД обращались родные детей. В других случаях плачущих малышей замечали стражи правопорядка или кто-то из окружающих.

Двухлетняя Севинч, увидев яркие огни на елке, побежала к ней. Родители не смогли сами найти малышку и обратились к сотрудникам ГУВД, которые за пять минут нашли девочку.

Новогодние празднества в Ташкенте продлятся до 8 января. ГУВД рекомендует крепко держать детей за руку, иметь отличительную деталь в одежде (яркий шарф или шапку) или держать в руках флажок, по которому можно найти родных. Если ребенок потерялся, нужно сразу обратиться к сотрудникам органов внутренних дел.