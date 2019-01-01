Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Рано утром в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома.

По данным МЧС России, которые приводит РИА Новости, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек, а всего в зоне обрушения проживали 120 человек.

К утру 1 января из-под завалов были извлечены 12 человек, семеро из них погибли, пятерых, в том числе одного ребенка, удалось спасти. Местонахождение еще 37 человек неизвестно.