Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом. Подводя итоги уходящего года, он отметил, что 2018 год стал «годом огромных перемен и оставил яркий след в истории нашей страны». «Поэтому мы провожаем его с чувством благодарности и удовлетворения», — сказал глава государства.

«В 2018 году во всех сферах благодаря самоотверженному труду нашего народа проделана огромная работа. Созданы новые предприятия, построены жилые дома, дороги и мосты. Возведены объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта», — подчеркнул президент.

«Мы сделали новые, исторические шаги к дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, прежде всего с нашими соседями, повышению авторитета Узбекистана на международной арене. Сегодня каждый человек и семья, каждый трудовой коллектив на собственном примере ощущают результаты этих реформ. Самое важное, растет уверенность людей в завтрашнем дне», — отметил он.

«2019 год мы назвали Годом активных инвестиций и социального развития. Активная инвестиционная политика откроет новые возможности для страны. А социальное развитие послужит дальнейшему повышению уровня и качества жизни людей», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

«В новом году мы и дальше будем укреплять мир и спокойствие, межнациональное и гражданское согласие в обществе. Продолжим работу по расширению диалога с народом. Примем эффективные меры по поддержке предпринимательства и частной собственности. Самой важной для нас задачей останется дальнейшее благоустройство нашей страны», — заявил он.

«Мы усилим работу по повышению благосостояния населения, социальной защите малообеспеченных семей и всех, кто нуждается в поддержке. В центре нашего внимания и впредь будет находиться забота о наших уважаемых ветеранах, женщинах и молодежи», — сказал президент.