31 декабря в Андижанскую, Ферганскую и Наманганскую области Узбекистана начата стабильная поставка газа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании «Узтрансгаз».

Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым «Узтрансгазом» и газовым оператором Казахстана «КазТрансГаз» о транспортировке узбекского природного газа через территорию Казахстана.

В соответствии с соглашением о транзите газа, впервые подписанным 29 декабря, газ будет поставляться потребителям Ферганской долины напрямую из подземного хранилища газа «Газли» по магистральному газопроводу «Газли-Шымкент-Ташкент-Пунган».

"Появилась возможность стабильного и при высоком давлении обеспечения природным газом многочисленного населения, промышленных и производственных предприятий долины", — сообщил председатель «Узтрансгаза» Баходир Эшмуратов.

В компании отметили, что на протяжении последних лет в Ферганской долине в осенне-зимний период, особенно во время похолодания, наблюдалось понижение давления и отсутствие газа. Для решения проблемы были проведены переговоры с компанией «КазТрансГаз», которые успешно завершены.

По данным казахстанского оператора, через территорию Казахстана планируется транспортировать до 1 миллиарда кубометров узбекского газа.

«Газета.uz» ранее писала о многокилометровых очередях в Ферганской долине.