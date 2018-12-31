Artel поздравляет узбекистанцев с Новым годом и желает безмерной радости и счастья, исполнения заветных желаний, достижения сложнейших целей, большой любви, крепкого здоровья и огромной удачи. Пусть этот дивный, новый 2019 год подарит воодушевление, силы и стремление покорять сложные высоты, а в домах всегда будет тепло близких людей и радостный смех.

Artel ценит каждого своего потребителя и выражает большую благодарность за то, что техника компании рядом в лучшие моменты жизни.





Этот год обещает быть особенным. Как совершенство не может быть полным, так и комфорт не может быть абсолютным. Именно поэтому специалисты Artel приложат все усилия для создания еще более качественной и технологичной бытовой техники.

Забота о своих потребителях мотивирует компанию постоянно двигаться вперед, а мысли об их комфорте вдохновляют на создание не просто новых, а высокотехнологичных моделей, способных осветить лица улыбкой и подарить радость от пользования.

Компания выражает благодарность своим пользователям за их выбор и за то, что они доверяют заботу о своем доме и семье бытовой технике Artel, и желает всем волшебного и счастливого Нового года.

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