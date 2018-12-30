Национальный банк Узбекистана рассказал о своем стремлении поддержать развитие малого и среднего бизнеса в своей новой стратегии «2020». Таким образом банк планирует увеличить долю присутствия МСБ в своей клиентской базе и на рынке Узбекистана в целом, так как именно этот сегмент предпринимательства является основой экономики всех передовых государств.

НБУ — это крупнейший банк Узбекистана, но в условиях растущей конкуренции быть просто большим недостаточно. Помимо крупных государственных и международных инвестиционных проектов, банк будет обращать внимание на такую важную и объемную сферу, как малый и средний бизнес. Узнацбанк открыто заявляет о своем намерении поднять взаимоотношения со своими клиентами на совершенно иной уровень и усилить свое позиционирование на рынке.

В первую очередь Узнацбанк выносит МСБ из раздела «Корпоративные клиенты» в самостоятельный и довольно обширный клиентский портфель. Это позволит более углубленно рассматривать проблемы данного сегмента и разработать наиболее подходящий план мер и мероприятий для развития малого и среднего предпринимательства, а также стандартизировать для этого все процессы и продукты.





Помимо этого, Узнацбанк строит далекоидущие планы. Цель банка — помогать расти и развиваться клиенту от маленького ИП до средних и крупных компаний. Таким образом банк планирует увеличить свою клиентскую базу и повысить лояльность среди представителей данного сегмента, выступая не просто в роли обслуживающей организации, а в качестве консультанта в развитии их предпринимательской деятельности.

Одним из пунктов новой стратегии стало изменение подхода к выдаче кредитов, который будет акцентировать внимание не только на залоговом принципе, но и на внедрении анализа реальных денежных потоков каждого заемщика. Это позволит определить достаточность денежных средств для погашения кредитов и выплат процентов по ним. Следовательно, банк сможет просчитать риск невозврата, а заемщик не станет должником, взяв на себя непосильный кредит.





Новый подход в кредитовании малого и среднего бизнеса будет основан на внедрении международных стандартов. И для реализации этой цели между Национальным банком Узбекистана и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) было подписано соглашение на оказание консультационных услуг по внедрению технологии кредитования субъектов малого и среднего бизнеса по методике Европейского банка.

Национальный банк Узбекистана стремится развиваться вместе со своими клиентами и со всей страной в целом. Малый и средний бизнес являются приоритетным направлением в этом стремлении. Будет очень интересно понаблюдать за дальнейшим ростом НБУ и за изменениями, к которым этот рост приведет в будущем.

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