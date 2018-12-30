Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при введении в адекватном количестве оказывают благоприятное воздействие на организм.





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Что могут пробиотики?

улучшать процесс переваривания пищи — расщеплять белки, жиры, углеводы на более мелкие составные части, что улучшает их усвоение, устраняет брожение и гниение в просвете кишечника;

способствовать всасыванию микроэлементов и витаминов;

подавлять активность болезнетворных микроорганизмов;

укреплять как местный, так и общий иммунитет, усиливая выработку антител;

создавать барьер в кишечнике и выступать против инфекций;

разрушать токсины;

продуцировать некоторые витамины.

Бифидобактерии за счет ферментации олиго- и полисахаридов продуцируют молочную кислоту и ацетат, которые обеспечивают бактерицидную среду, секретируют вещества-ингибиторы роста патогенных бактерий, что повышает резистентность организма ребенка к кишечным инфекциям. Модуляции иммунного ответа ребенка бифидобактериями также выражаются в снижении риска развития пищевой аллергии. Бифидобактерии синтезируют аскорбиновую кислоту.

Лактобактерии уменьшают активность пероксидазы, оказывая антиоксидантный эффект, обладают противоопухолевой активностью, стимулируют продукцию иммуноглобулинa A (IgA), подавляют рост патогенной микрофлоры и стимулируют рост лакто- и бифидофлоры, оказывают противовирусное действие.

Бифидо- и лактобактерии участвуют в синтезе и всасывании витаминов К, группы В, фолиевой и никотиновой кислот, способствуют всасыванию кальция, витамина D, улучшают всасывание железа (благодаря созданию кислой среды).

Каким требованиям должны соответствовать препараты, содержащие пробиотики?

Препараты, содержащие пробиотики, должны соответствовать международным требованиям для пробиотиков, а именно:

быть идентичными микроорганизмам нормальной микрофлоры человека (бактерии первого поколения);

способными к адгезии (приживанию) в кишечнике и колонизации (заселению) слизистой оболочки кишечника;

устойчивыми к желудочному соку и пищеварительным ферментам;

обладать выраженным противостоянием по отношению к условно-патогенным и патогенным (болезнетворным) микроорганизмам, вирусам, грибам и прочим;

содержание нескольких видов микроорганизмов значительно повышает эффективность их положительного действия на организм человека.





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При каких заболеваниях и состояниях часто применяются пробиотики?

Пробиотики чаще всего используются для улучшения функции пищеварительной системы, повышения общего иммунитета. Наиболее часто пробиотики используют при лечении следующих заболеваний и состояний:

Инфекционная диарея. Применение пробиотиков снижает тяжесть и длительности острой инфекционной диареи, что улучшает результат лечения, способствует более быстрому выздоровлению.

Антибиотико-ассоциированная диарея. Антибиотики могут нарушить баланс кишечной микрофлоры, особенно у детей. Это, в свою очередь, приводит к диарее, болям в животе, метеоризму и т. д. Существует также доказательства того, что прием пробиотиков одновременно с антибиотиками может помочь предотвратить антибиотико-ассоциированную диарею.

Диарея путешественников. У путешествующих или выезжающих за границу, вследствие воздействия на организм новых, как правило, безвредных бактерий, нередко случаются диареи, так называемые «диареи путешественников». Большинство исследований показывают, что пробиотики являются очень эффективными в предотвращении или лечении «диареи путешественников». Профилактический прием пробиотических средств во время путешествий значительно снижает риск возможной диареи.

Синдром раздраженного кишечника. Это расстройство моторики кишечника, сопровождающееся диареями, запорами, вздутием живота и болью. Пробиотики, помогут отрегулировать моторику кишечника пациентам с СРК. Они будут способствовать уменьшению вздутия живота, что для больных СРК является серьезной проблемой, а также ослабят колики уже в течение первой недели применения.

Другие области применения пробиотиков включают: профилактику и лечение заболеваний кожи (экзема, атопический дерматит), вагинальные инфекции, аллергии (особенно у детей), грипп, расстройства иммунитета. Также применение пробиотиков снижает риск развития рака толстого кишечника.

Пробиотики и младенцы. Грудное молоко способствует росту нормальной кишечной микрофлоры, которая является важной для развития иммунной и пищеварительной систем ребенка. Это одна из причин, почему врачи настоятельно рекомендуют матерям кормить грудью своих детей. Если же по каким-то причинам ребенок находится на искусственном или смешанном вскармливании, то прием пробиотиков у этих детей является обоснованным и необходимым.





С подробной информацией можно ознакомиться на сайте lactoran.ru

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