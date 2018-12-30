27 декабря примерно в 8:00 на 810-м км автодороги «Нукус-Денау-Бухара» в Ходжейлийском районе Каракалпакстана произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщили «Газете.uz» в районном ОВД.

Автомобиль Nexia-3 на скользкой дороге въехал в бетонное ограждение, после чего в машине взорвался газовый баллон.

В автомобиле находились четыре человека — водитель, заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Каракалпакстана, заместитель начальника Управления по эксплуатации межрегионального водопровода «Туямуюн-Нукус» и ведущий специалист Совета Министров Каракалпакстана.

«Все находившиеся в автомобиле погибли», — отметили в РОВД.