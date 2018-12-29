«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку праздничных сетов, которые можно подать на стол в Новый год.

Вариант 1

Первый вариант праздничного меню подойдет для тех, кто любит мясо и не боится лишних калорий. Сытное, яркое и необычное меню порадует всех собравшихся за новогодним столом.

Канапе «Селедка под шубой»





Эта закуска — новое прочтение привычного салата. Его можно подать в виде маленьких закусочных бутербродов, которые будут эффектно смотреться на новогоднем столе. Благодаря шпажкам, канапе будет удобно брать каждому желающему, они не распадутся и не испачкают руки и скатерть.

Салат с говядиной и черносливом





Необычный и аппетитный салат готовят из говядины, чернослива и яиц. Пикантность ему придает яблоко, а для текстуры добавляют грецкие орехи. Сытный мясной салат станет хорошей альтернативой обычному оливье и порадует даже взыскательных гурманов.

Салат «Гнездо глухаря»





Красивый салат в виде гнезда украсит новогодний стол. В его составе копченая курица, яйца, картофельный пай и лук. Свежесть салату придают огурцы, а украсить его можно перепелиными яйцами. Приготовить салат не так сложно, как кажется, с ним справятся и начинающие кулинары.

Баранья корейка с фисташками и травами





Из бараньей корейки можно приготовить по-настоящему праздничное блюдо. На приготовление уйдет всего 40 минут, что сэкономит время перед Новым годом и позволит провести его с семьей. Ребрышки корейки нужно обмазать смесью из фисташек, лука, чеснока и ароматных трав и запечь их в духовке. У готового блюда получится ароматная хрустящая корочка и очень сочное мясо.

Шоколадный мусс





На десерт можно подать воздушный и легкий шоколадный мусс. Плюс этого десерта в том, что его можно приготовить заранее, разложить в порционные креманки или бокалы, украсить и поставить в холодильник. Приготовить мусс несложно, главное — следовать рецепту и правильно остужать крем.

Торт «Крокембуш»





Этот торт станет звездой новогоднего стола. Высокий, красивый, напоминающий елку торт вызовет восторженные взгляды и похвалу хозяйке. «Крокембуш» готовят из профитролей, заварных пирожных, которые скрепляются вместе при помощи карамели. Затем торт можно украсить карамельными нитями и свежими фруктами и ягодами.

Вариант 2

Этот вариант меню подойдет тем, кто любит более традиционные блюда. Но даже их можно слегка разнообразить и внести нотку свежести и новизны.

Салат с крабовыми палочками





Салат с крабовыми палочками зачастую подают на Новый год во многих семьях. Сочный красивый салат готовят по разным рецептам — в этом в салат добавляются свежие огурцы. Именно они придают привычному салату свежий вкус и добавляют текстуры.

Брускетта с красной рыбой





Бутерброды с красной рыбой или икрой тоже завсегдатаи новогоднего стола. Их можно подать по-новому: в виде брускетты с творожным сыром, красной рыбой и слайсом огурца. Получится очень вкусная закуска, которая удивит и порадует гостей, собравшихся за праздничным столом.

Салат «Оливье»





Невозможно представить праздничный стол без салата «Оливье». Его можно приготовить с вареной колбасой и маринованными огурчиками, а более ароматным его сделают укроп и зеленый лук.

Курица «40 зубчиков чеснока»





Подавать в качестве главного блюда курицу — традиция во многих семьях. Если запечь целую курицу по этому рецепту, то все собравшиеся за столом будут в восторге. Мясо получается невероятно сочным, нежным и ароматным, а чесночный соус придаст ему пикантности.

Трюфели





На десерт можно подать шоколадные конфеты, приготовленные своими руками. Оказывается, сделать их совсем несложно, главное — взять хороший, качественный темный шоколад. Классические трюфели можно разнообразить начинками: добавить в них орехи, сухофрукты или цукаты.

Торт «Наполеон»





Один из самых любимых тортов — это, конечно, «Наполеон». Слоистый, с нежным кремом, высокий и красивый, этот торт украсит любое застолье. Чтобы не тратить много времени на замешивание слоеного теста, можно взять уже готовое: с ним приготовить «Наполеон» станет гораздо проще.

Вариант 3

Третий вариант меню придется по душе тем, кто следит за фигурой и не желает готовить жирные и калорийные блюда. Однако это совсем не значит, что нужно отказываться от вкусных праздничных закусок, горячего и десертов.

Диетический «Оливье»





В качестве закуски можно приготовить салат «Оливье». И если в обычном салате много калорий из-за майонеза, то этот рецепт идеально подойдет для всех, кто заботится о фигуре. В 100 граммах салата содержится всего 91.5 кКал: колбасу можно заменить на куриную грудку, маринованный огурец — на свежий, а майонез — на сметану.

Салат с тунцом и кукурузой





Вместо салата с крабовыми палочками можно подать к столу салат с тунцом и кукурузой. Сметана, свежие огурцы, консервированный тунец и кукуруза отлично сочетаются друг с другом. Салат получается свежим и необычным, но очень вкусным.

Мусс из авокадо с красной икрой





Элегантная и эффектная закуска украсит новогодний стол и не останется без внимания. В плюсах этого мусса — легкая и воздушная текстура, приятный вкус, а также простота приготовления. На готовку уйдет всего 10 минут. Подавать мусс лучше всего в небольших фужерах или шотах.

Запеченная форель





Аппетитная радужная форель, запеченная в духовке целиком, — это полезное и вкусное блюдо, которое не добавит на талию лишних сантиметров. Форель не нуждается в длительном мариновании, хватит и нескольких минут. Оливковое масло, лимон, несколько веточек зелени и приправа — вот и все, что нужно, чтобы получить удивительно нежное мясо.

Финиковые трюфели





Те, кто не может позволить себе шоколадные конфеты, могут приготовить трюфели из фиников. Они ничуть не уступают по вкусу обычным трюфелям, но в них намного больше пользы. Шоколадно-ореховый вкус и эффектный вид конфет привлекут к ним всеобщее внимание.

Морковный торт





В качестве главного десерта новогодней ночи можно подать низкокалорийный морковный торт. Он не содержит глютена, у него нежный творожный крем и потрясающий аромат специй. Такой торт можно приготовить всего за час и украсить свежими ягодами, фруктами или орехами.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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