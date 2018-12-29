30 декабря в Ташкенте проводится новогодний велозаезд, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Мероприятие организуется Департаментом по развитию туризма и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры при хокимияте по инициативе Facebook-группы «Велосообщество Узбекистана».

Старт будет дан от стоянки напротив центрального офиса Ucell в 12:00 (карта маршрута). Для участия в заезде необходима онлайн-регистрация.

Участникам предлагается нарядить свой велосипед и одеться новогодним персонажем. С собой можно взять мандарины и яблоки для подарков.