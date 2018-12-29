Правительство Узбекистана отменило квоту для граждан страны на паломничество умра в Саудовскую Аравию, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.
С 2018 года квота составляла 10 тысяч человек в год, в предыдущие годы — 6000.
Фото: religions.uz (Архив)
Правительство Узбекистана отменило квоту для граждан страны на паломничество умра в Саудовскую Аравию, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.
С 2018 года квота составляла 10 тысяч человек в год, в предыдущие годы — 6000.
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Улугбек Са
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