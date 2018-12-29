В последние дни уходящего года самое время подвести итоги и начать строить планы на ближайшую годовую перспективу. Окончательные документы, отчеты о выполненных работах: так уж заведено, что к началу следующего года все данные должны быть обновлены. Отсчет достижений очередного периода начинается с нуля.

Однако есть сферы, где стремительность и динамику работы не определяют календарные даты, праздники и выходные. Здесь важны сроки, объемы выполненных работ и их соответствие стандартам качества независимо от времени суток и года. Особенно если речь идет о проектах не локального масштаба, а о тех, которые имеют все предпосылки войти в историю развития не только страны, но и всего региона.





Грандиозное строительство Tashkent City не останавливается ни на час: рабочие на стройплощадках трудятся посменно днем и ночью. При этом соблюдение стандартов качества, техники безопасности труда и дисциплины на площадке имеют первоочередное значение.

На данный момент на всех возводимых объектах идет процесс сооружения каркасов зданий.

Созидательные процессы на Лоте №5 начались в начале года, и уже в конце следующего на этой территории будут введены в эксплуатацию президентский конгресс-холл и пятизвездочная гостиница Hilton.

Железобетонные работы уже практически завершены. С начала апреля, когда был залит первый бетон, и до сегодняшнего дня этого материала ушло 90 тысяч кубометров. Из такого объема впору изготовить гигантскую бетонную плиту толщиной 20 см и площадью около 0,45 кв. км. Для сравнения — площадь государства Ватикан равна 0,44 кв. км.





Стремительными темпами приближается к концу года и Лот №1. Строительство жилого комплекса на этой территории началось в мае. К настоящему моменту на 12 из 26 блоков каркасные работы завершены на 90%, а на остальных подходит к концу этап заливки фундамента.

В начале года на этом участке застройки было занято всего 210 человек. К настоящему моменту количество строителей возросло почти в 10 раз, и на площадке трудятся 1876 рабочих. Это примерно 170 футбольных команд или население одного небольшого города.

В следующем году, согласно расчетам, объемы строительства возрастут более чем вдвое. До конца 2019 года предстоит завершить сооружение в общей сложности девяти восьмиэтажных жилых домов.





А тем временем на участке застройки Лота №7 созидательные процессы движутся с аналогичной динамикой. Первый этап строительства, то есть сооружение пяти блоков пятиэтажных домов, планируют завершить в начале 2020 года, а второй — весной того же года.

С июля на заливку железобетонных конструкций ушло более 7 тысяч тонн арматуры. В длину это почти 3 тысячи километров прутьев диаметром 20 мм. Их общей протяженности хватит, чтобы из Ташкента достичь столицы Азербайджана — Баку.





И это только первые полгода интенсивной работы. Возведение крупнейшего в регионе единовременного строительного объекта МДЦ Tashkent City только набирает ход.

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