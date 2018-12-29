До Нового года осталась всего пара дней. Чтобы сделать это время еще более приятным, компания Samsung дарит покупателям настоящее новогоднее настроение.





В подарок к телевизору — смартфон Galaxy

Каждый покупатель телевизора премиум-класса Samsung QLED TV может получить гарантированный подарок — смартфон Galaxy S9 или Galaxy A7. Для этого нужно зарегистрировать покупку в магазине A-34 технорынка «Флешка».

Акция действует до 31 января 2019 года в магазинах MEDIAPARK Bozori, GoodZone, Texnomart, Elmakon, а также в торговом комплексе «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий») и на технорынке «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»).

Подробную информацию можно найти по ссылке.





Гарантированный подарок от Samsung

Для участия в акции достаточно купить один из продуктов Samsung:

телевизор;

стиральную машину;

холодильник.

Покупателю выдается специальная скретч-карта, под защитным слоем которой написано, какой из подарков можно получить сразу в магазине: мультиварку, электрический чайник, соковыжималку, увлажнитель воздуха, фен, кофеварку или блендер. Акция действует в магазинах MEDIAPARK Bozori, GoodZone, Texnomart и Elmakon до 15 января 2019 года.

Подробную информацию можно найти по ссылке.

Подарки и сертификаты

Данная акция проходит по всему Узбекистану. Приобретая один из видов техники Samsung — телевизор, стиральную машину или холодильник — и регистрируя его в промоточках, можно получить следующие подарки от бренда:

В Ташкенте на технорынке «Флешка» или на рынке «Ипак Йули» покупатель получает шанс выиграть один из 100 подарков от Samsung: холодильник, телевизор, стиральную машину, пылесос или микроволновую печь.

В других регионах Узбекистана каждый покупатель получает гарантированный бонус: сертификат на приобретение товаров в супермаркете Makro или в другом крупном универмаге города на сумму 150 или 250 тысяч сумов. Акция действует до 15 января 2019 года только в городах, указанных в списке промоточек ниже.

Адреса промоточек Samsung в регионах Узбекистана:

г. Андижан, Makro (3-микрорайон);

г. Наманган, Makro (Наманган);

г. Коканд, Makro (Коканд);

г. Джизак, Olmos;

г. Фергана, Makro (Фергана);

г. Самарканд, Makro (Самарканд Гагарин);

г. Карши, Marka;

г. Термез, Юбилейный;

г. Бухара, Mega Market;

г. Навои, Makro (Навои);

г. Ургенч, Тумарис Нур;

г. Нукус, City Market;

г. Зарафшан, Oila Market;

г. Денау, Юбилейный

Подробную информацию об акции можно получить по ссылке.

Количество подарков и сертификатов ограничено.

Компания Samsung поздравляет всех клиентов с наступающим Новым годом, делая их покупки приятными и выгодными.

Подробности акции можно уточнить в точках продаж бытовой техники или на официальных страницах Samsung в соцсетях.

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