До Нового года осталась всего пара дней. Чтобы сделать это время еще более приятным, компания Samsung дарит покупателям настоящее новогоднее настроение.
В подарок к телевизору — смартфон Galaxy
Каждый покупатель телевизора премиум-класса Samsung QLED TV может получить гарантированный подарок — смартфон Galaxy S9 или Galaxy A7. Для этого нужно зарегистрировать покупку в магазине A-34 технорынка «Флешка».
Акция действует до 31 января 2019 года в магазинах MEDIAPARK Bozori, GoodZone, Texnomart, Elmakon, а также в торговом комплексе «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий») и на технорынке «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»).
Подробную информацию можно найти по ссылке.
Гарантированный подарок от Samsung
Для участия в акции достаточно купить один из продуктов Samsung:
- телевизор;
- стиральную машину;
- холодильник.
Покупателю выдается специальная скретч-карта, под защитным слоем которой написано, какой из подарков можно получить сразу в магазине: мультиварку, электрический чайник, соковыжималку, увлажнитель воздуха, фен, кофеварку или блендер. Акция действует в магазинах MEDIAPARK Bozori, GoodZone, Texnomart и Elmakon до 15 января 2019 года.
Подробную информацию можно найти по ссылке.
Подарки и сертификаты
Данная акция проходит по всему Узбекистану. Приобретая один из видов техники Samsung — телевизор, стиральную машину или холодильник — и регистрируя его в промоточках, можно получить следующие подарки от бренда:
- В Ташкенте на технорынке «Флешка» или на рынке «Ипак Йули» покупатель получает шанс выиграть один из 100 подарков от Samsung: холодильник, телевизор, стиральную машину, пылесос или микроволновую печь.
- В других регионах Узбекистана каждый покупатель получает гарантированный бонус: сертификат на приобретение товаров в супермаркете Makro или в другом крупном универмаге города на сумму 150 или 250 тысяч сумов. Акция действует до 15 января 2019 года только в городах, указанных в списке промоточек ниже.
Адреса промоточек Samsung в регионах Узбекистана:
- г. Андижан, Makro (3-микрорайон);
- г. Наманган, Makro (Наманган);
- г. Коканд, Makro (Коканд);
- г. Джизак, Olmos;
- г. Фергана, Makro (Фергана);
- г. Самарканд, Makro (Самарканд Гагарин);
- г. Карши, Marka;
- г. Термез, Юбилейный;
- г. Бухара, Mega Market;
- г. Навои, Makro (Навои);
- г. Ургенч, Тумарис Нур;
- г. Нукус, City Market;
- г. Зарафшан, Oila Market;
- г. Денау, Юбилейный
Подробную информацию об акции можно получить по ссылке.
Количество подарков и сертификатов ограничено.
Компания Samsung поздравляет всех клиентов с наступающим Новым годом, делая их покупки приятными и выгодными.
Подробности акции можно уточнить в точках продаж бытовой техники или на официальных страницах Samsung в соцсетях.
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