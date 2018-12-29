«Театр первым предчувствует беду и последним теряет надежду», — сказал однажды режиссер Владимир Клименко. Эта концепция справедлива и для профессии журналиста. Мы хорошо чувствуем сигналы, которые поступают от власти или зарождаются в пространстве вокруг. Они могут быть и негативными, и позитивными. Как пазл, эти сигналы складываются в тенденцию, а потом становятся реальностью.

Я постарался собрать на графике, который вы увидите ниже, все важнейшие, по моему мнению, сигналы этого года. В основном они касаются гражданских свобод. График я назвал «Кривая оптимизма». Его линия — настроение общества. Мое, возможно и ваше. Чем правее линия стремится — тем увереннее мы смотрим в завтрашний день и в следующий год. Чем левее — тем больше теряем мы веру в светлое будущее.

Перед тем как представить график, я хочу написать резюме прошедшему году.

2018 год был хорош ровно наполовину. Первую его половину я радовался реформам, казалось, что все идет неплохо. Затем, примерно в конце июня, по моим ощущениям, что-то сломалось. Какие-то шестерни стали проворачиваться, какие-то закрутились в обратную сторону. Август и сентябрь просто добили этот год, отправив в нокаут. Осень прошла мрачно, в затяжной депрессии.

Я не одинок в своем мнении. Почти 1700 человек поучаствовали в опросе общественного мнения в Telegram-канале «Эффект Макаренко». Вопрос был задан один: «Вы довольны реформами в 2018 году?»

67% выбрали ответ «Я недоволен, все идет не туда».

23% респондентов ответили, что довольны реформами.

10% сказали, что им все равно.

Результаты опроса совпали с моими собственными ощущениями. Теперь давайте попробуем разобраться, что же и когда пошло не так?





Год начался тихо и спокойно. В январе и феврале никаких особых потрясений не произошло. Март принес и трагедию, и радостные новости. 14 марта в Самаркандской области под колесами грузовика погибла молодая учительница Диана Еникеева. Ее отправили заниматься принудительным трудом — убирать шоссе к приезду президента.

Случай вызвал широкий резонанс и стал прологом к решительному наступлению на хашары учителей, врачей и других бюджетников. Слова «принудительный труд» впервые стали звучать из уст политиков высшего звена. Так было положено начало борьбы с ним.

21 марта, на Навруз, жители Узбекистана и Таджикистана впервые смогли перейти границу и сходить друг к другу в гости без виз. В апреле общество впервые почувствовало, что к его мнению стали прислушиваться. Общественные советы стали расти как грибы при самых разных организациях, а Олий Мажлис запустил портал для петиций «Менинг фикрим».

Назначение нового хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, пока еще в статусе и. о., зарядило оптимизмом всех жителей столицы. У горожан впервые появилась надежда на то, что город сможет стать удобным для людей. Этому способствовало и привлечение известной российской консалтинговой компании «Стрелка», показавшей ташкентцам грандиозные планы реконструкции проспекта Амира Темура.

В мае журналисты радовались справедливости и приветствовали освобождение коллеги Бобомурада Абдуллаева, посаженного под арест под надуманными обвинениями в подготовке вооруженного переворота. Казалось, что свобода слова прогрессирует. Тем не менее, журналисты BBC и «Озодлик» так и не получили аккредитацию в стране, а их сайты продолжают оставаться заблокированными.

В июне забуксовали городские реформы. Оптимизм горожан разбился о программы «Обод махалла» и «Замонавий махалла», которые часто становились ширмой для точечной коммерческой застройки. Неразбериха со сносом жилых кварталов, компенсациями и нарушением градостроительных правил стала одним из основных источников раздражения как для жителей Ташкента, так и, например, Самарканда .

Поистине революционным и позитивным событием для Узбекистана стало введение электронных виз для иностранцев с 1 июля. С этого же числа заработала система электронных регистраций — прощайте, очереди в РУВД! Думаю, что 1 июля можно назвать «пиком оптимизма». Потому что дальше дела пошли под откос.

Сначала стало совершенно очевидно, что диалог с народом провалился, едва успев начаться. Общественные советы, создававшиеся с таким энтузиазмом , оказались лишены каких-либо инструментов власти. Затея прогорела. Финальным аккордом стал провал системы петиций «Менинг фикрим». Ее крах продемонстрировал Олий Мажлис, вполсилы рассмотрев первую и последнюю массовую петицию о борьбе с вырубкой деревьев. Тогда же, в июле, стало окончательно ясно, что деревья в принципе не спасти. Вырубка не остановилась ни на минуту, продолжается и сейчас.

Еще один важный сигнал прозвучал в начале августа. Прекращение работы ночных заведений в столице пошатнуло веру в либеральный курс правительства. Предприниматели недоуменно смотрели, как правоохранительные органы безо всяких законных оснований закрывают их заведения.

Консерваторы не остановились. В начале сентября разразился скандал со школьной формой, который тут же перерос в межнациональный конфликт. Пока, к счастью, только в медиа-пространстве. Все вопросы так и остались в воздухе: правовая оценка этим событиям так и не была дана. Руководители государства также остались в стороне и не прокомментировали эти важные для общества события. Хотя вопрос встал ребром: «Какое общество мы строим, традиционное или современное? Национальное или мультинациональное? Религиозное или секулярное?» Оптимизма это не прибавило.

Казалось, что хуже быть уже не может. Но нет. Решающий удар по свободе слова нанесла блокировка Facebook и YouTube. Да-да, блокировка. Не нужно держать всю страну за маленьких детей и рассказывать «сказки» про DNS. Всем и так все понятно. Ничто еще не наносило столь сильный удар по имиджу Узбекистана и по настроению жителей, как это событие. Возможно, стоит назвать его «главным разочарованием года». И что самое главное, это еще не конец — разблокировать сайты-то никто не обещает. Возможно, это навсегда.

Небольшой оптимизм внушила хлопковая кампания этого сезона, где удалось добиться прогресса . Путем неимоверных усилий принудительному труду был нанесен серьезный удар. Даже в такой результат раньше верилось с трудом.

Ну и в качестве вишенки на торте, контрольной очередью из дедушкиного ППШ, заряженного лапшой, прошелся по либеральным ценностям «Узбекконцерт». Действия этого ведомства знатно повеселили узбекистанцев, но защелки чемоданов стали щелкать все чаще. Ведь никто не осудил их действий — а значит, они одобряются.

Таким мне запомнился год две тысячи восемнадцатый. Мой вердикт:

Во-первых. Пора определиться и произнести это с самого верха. Какое государство мы вместе строим? Либеральное или консервативное? Прогрессивное или традиционалистское? Религиозное или секулярное? Сейчас все смешалось в кучу, и будущее туманно. На этот вопрос нужно дать ответ.

Во вторых. Стало совершенно очевидно, что без радикальной административной реформы прогресс далее невозможен.

Вспомните, как в начале года мы радовались каждому постановлению. Ведь были на бумаге хорошие вещи! Но к концу года лично я постановления совсем перестал читать. Какая разница, если их никто не выполняет? Это недавно признал и сам президент Шавкат Мирзиёев.

Многое, что хорошо придумывается в правительстве, вязнет в болоте из некомпетентных чиновников. А некомпетентные они потому, что попадают на свое место не за личные качества, а за деньги. В мировых рейтингах коррупции мы так и остаемся на самом дне.

Если вы помните историю Первой мировой войны, то, наверное, знаете, как европейские армии в 1914 году на Западном фронте с огромным энтузиазмом бросились изничтожать друг друга, но намертво завязли в окопах. И несколько лет не могли продвинуться ни на километр. Пока англичане не изобрели танк.

Нам тоже нужен танк. Только его и изобретать не нужно, он называется — административная реформа. Хочется, чтобы в следующем году этот танк завели, и он поехал. Иначе в 2019 году мы так и будем сидеть в окопе с «каламушлар».

P. S. В конце материала я хочу подвести итоги еще одного опроса. Возможно, он будет не так интересен нашим читателям, как нашим коллегам или чиновникам. Он посвящен пресс-службам государственных организаций.

Почему я решил провести этот опрос и опубликовать его здесь? Возможно, многие чиновники сейчас посмотрели мой график и думают: «А где мое достижение? Ведь я столько старался!» Что же, возможно, мы про него никогда и не слышали, потому что ваша пресс-служба работает из рук вон плохо.

Я провел опрос среди редакторов и сотрудников более 10 самых популярных интернет-СМИ, чтобы выяснить, какие пресс-службы работали в 2018 году лучше других, а какие препятствовали тому, чтобы наши читатели получали оперативную информацию.

Сначала похвалим! Каждый из опрошенных мною коллег упомянул пресс-службу ГУВД Ташкента в числе лучших в стране. Это заслуженно, я тоже голосовал за нее. Второе место по количеству благодарных упоминаний занимает пресс-служба Министерства юстиции, а третье — Генеральной прокуратуры. Аплодисменты!

Первое место среди плохих пресс-служб заняло Министерство здравоохранения. Респонденты привели ее как пример пресс-службы, игнорирующей запросы и попытки общения. Второе по количеству жалоб и нареканий место достается пресс-службе МВД. Журналисты и редакторы отметили, что получить здесь информацию практически невозможно. Третье место коллективно присуждается пресс-службам хокимиятов всех городов Узбекистана, включая Ташкент. Их работой журналисты также недовольны.

Ну вот, теперь все. Желаю худшим стать лучшими, а лучшим не останавливаться! С Новым годом, дорогие читатели!