Министерство иностранных дел Узбекистана запустило единый короткий телефонный номер call-центра: 1164, который имеет 20 каналов. Позвонить также можно по городскому номеру: +998712336946.

Как сообщила пресс-служба МИДа, услуга направлена на совершенствование работы с гражданами и оказание им оперативной и всесторонней поддержки. Call-центр будет работать ежедневно c 9:00 до 18:00.

В ближайшее время планируется установить специальный номер для звонков из-за рубежа, который будет работать круглосуточно.