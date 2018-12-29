Охват выпускников средних учебных заведений высшим образованием в 2019 году должен достичь 20% и в последующие годы должен расти. Об этом в ежегодном послании парламенту в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев.
«Нам нужно усилить меры по обеспечению равного доступа к высшему образованию для всех. В недавнем прошлом в Узбекистане уровень охвата выпускников средних и средних специальных учебных заведений высшим образованием составлял всего 9−10%. Благодаря принятым в последние два года мерам этот показатель превысил 15%. Однако этого недостаточно. Ведь в развитых странах он составляет 60−70%», — сказал глава государства.
«Для нас важно повысить престиж наших вузов, увеличить количество негосударственных образовательных учреждений, привлечь в сферу квалифицированные кадры и усилить конкуренцию», — отметил он.
«Предоставление нашей молодежи возможности сдавать документы одновременно в несколько вузов, думаю, позволит расширить реализацию ее права на образование, — добавил президент. — Необходимо внедрить систему самостоятельного определения вузами приемных квот исходя из реальной ситуации».
«Чем больше в нашем обществе специалистов с высшим образованием и высокой квалификацией, тем быстрее оно будет развиваться», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Ashat Nezametdinov
Моя дочь недобрали 3 балла, попала на суперконтракт 25 млн сум, Самаркандский кооперативный институт. Я заплатил всю сумму, 25 млн сум, в конце сентября. Дочь зачислили. Прошло 2 месяца, минимальная зарплата поднялась, вызвали в бухгалтерию института и заявили, что нужно доплатить ещё 5 млн. Хочу написать в виртуальную приёмную. Что это за беспредел. Сейчас уже жалею. Это обман, развод и кидалово на государственном уровне.
Ilyuzochka Lux
Нужно ещё повысить квалификацию учителей в школах. А в 142 школе Мирзо-Улугбекского района вообще не хватает учителей в старших классах. Тратим деньги на репетиторов. А что делать необеспеченным семьям?
Davron Sherbekov
Кадры решают все. Надо убрать льготы для абитуриентов после армии. 1. Это ущемляет права женщин 2. Падает уровень квалификации выпускников итд.
Денс Дьяк
Davron Sherbekov, вы правы! Все с ног на голову поставлено! Правильно было бы сделать не балльную, а денежную льготу. Чтобы все были в равных условиях, но если бывший служивый не смог поступить на бюджет, то контракт ему пускай дотирует государство. А так выходит что поступают в вузы не умные, а служивые.