Охват выпускников средних учебных заведений высшим образованием в 2019 году должен достичь 20% и в последующие годы должен расти. Об этом в ежегодном послании парламенту в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«Нам нужно усилить меры по обеспечению равного доступа к высшему образованию для всех. В недавнем прошлом в Узбекистане уровень охвата выпускников средних и средних специальных учебных заведений высшим образованием составлял всего 9−10%. Благодаря принятым в последние два года мерам этот показатель превысил 15%. Однако этого недостаточно. Ведь в развитых странах он составляет 60−70%», — сказал глава государства.

«Для нас важно повысить престиж наших вузов, увеличить количество негосударственных образовательных учреждений, привлечь в сферу квалифицированные кадры и усилить конкуренцию», — отметил он.

«Предоставление нашей молодежи возможности сдавать документы одновременно в несколько вузов, думаю, позволит расширить реализацию ее права на образование, — добавил президент. — Необходимо внедрить систему самостоятельного определения вузами приемных квот исходя из реальной ситуации».

«Чем больше в нашем обществе специалистов с высшим образованием и высокой квалификацией, тем быстрее оно будет развиваться», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.