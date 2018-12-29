4 января индийский врач-онколог Сумант Гупта посетит Узбекистан и проведет бесплатные осмотры в Ташкенте. Доктор бесплатно проконсультирует всех желающих, при себе пациенты должны иметь снимки и выписки. Сумант Гупта владеет английским языком. При необходимости будет присутствовать переводчик.

Доктор Сумант Гупта — специалист в области взрослой онкологии, гематоонкологии и трансплантации костного мозга. В лечении доктор применяет современные методики, включая иммунохимиотерапию и таргетную терапию (одно из направлений медикаментозного лечения рака). Получил степень MBBS (бакалавр медицины, бакалавр хирургии) в Университете здравоохранения имени Раджива Ганди. В 2015 году получил степень доктор наук — медицинская онкология — Институт Рака (WIA), Ченнаи.

Сумант Гупта — специалист с 8-летним опытом лечения онкологических заболеваний, многократно публиковался в профильных медицинских журналах. В настоящее время является консультантом отделения медицинской онкологии больницы Sarvodaya (Фаридабад) и членом медицинского совета Дели.

Сумант Гупта удостоен ряда наград:

награда молодого ученого TYSA за лучшую медицинскую помощь — медицинская онкология (2015);

победитель викторины TYACON на ежегодной конференции молодых онкологов (2013).

Консультация и обследование будет проводиться на бесплатной основе с 14:00 до 20:00 в медицинском диагностическом центре Clinic Pro.

Чтобы попасть на прием к специалисту, необходимо зарегистрироваться по телефону: (+998) 71−267−70−50, (+998) 90−928−00−98.

Адрес Clinic Pro: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо Улугбека, 30.

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