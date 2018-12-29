В следующем году в Узбекистане планируется реконструировать 442 дошкольных образовательных учреждения и построить 5 новых (в Андижанской области — 2, в Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской — по 1). На эти цели предусмотрено направить 1,654 трлн сумов, что на 448 млрд сумов больше показателя 2018 года. Параметры строительства и реконструкции утверждены постановлением президента от 19 декабря о реализации Инвестиционной программы Узбекистана на 2019 год, сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования.

Для Каракалпакстана выделено 53,55 млрд сумов для 18 ДОУ, Андижанской области — 136,075 млрд сумов для 37 ДОУ, Бухарской — 141,75 млрд сумов для 44 ДОУ, Джизакской — 81,075 млрд сумов для 25 ДОУ, Кашкадарьи — 134,85 млрд сумов для 39 ДОУ, Навоийской области — 48,6 млрд сумов для 17 ДОУ, Наманганской — 104,4 млрд сумов для 34 ДОУ, Самаркандской — 144,405 млрд сумов для 45 ДОУ, Сурхандарьи — 124,095 млрд сумов для 36 ДОУ, Сырдарьинской области — 71,825 млрд сумов для 19 ДОУ, Ташкентской — 153,35 млрд сумов для 44 ДОУ, Ферганской — 128,85 млрд сумов для 34 ДОУ, Хорезмской области — 107,355 млрд сумов для 31 ДОУ и Ташкента — 120,36 млрд сумов для 24 ДОУ.

Планируется также реконструировать 53 пустующих здания и сооружения, что позволит увеличить охват детей дошкольным образованием.

В 2018 году число реконструируемых ДОУ по сравнению с 2017 годом увеличилось почти в три раза — со 105 до 298, а количество новых ДОУ — с 2 до 40. Количество ДОУ в уходящем году по сравнению с прошлым годом выросло с 5211 до 7104.