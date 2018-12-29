В 2018 году через пункты пропуска государственной границы Узбекистана было пропущено более 40 миллионов человек и 1,7 миллиона транспортных средств, что в два раза превышает показатели предыдущего года. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Пограничных войск Службы государственной безопасности.

На границе с Кыргызстаном было пропущено 9,3 миллиона человек (в 2017 году — 3 миллиона); с Казахстаном — 20 миллионов (13,8 миллиона), с Туркменистаном — 952,6 тысячи (574,1 тысячи), с Таджикистаном — 5,7 миллиона (1,2 миллиона) и с Афганистаном — 227,8 тысячи (115,9 тысячи). Через авиационные пункты пропуска проследовало 4 миллиона человек (3,4 миллиона).

В уходящем году было задержано 3707 нарушителей государственной границы, 2142 нарушителя режима границы и 1330 нарушителей порядка пребывания. Пограничными войсками было изъято 168 единиц различного оружия, 6159 боеприпасов и 64,7 кг наркотических средств. Кроме того, пресечено 1385 фактов незаконного провоза товарно-материальных ценностей на сумму 41,6 млрд сумов и иностранной валюты на 13,6 млрд в сумовом эквиваленте.