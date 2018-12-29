«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из десяти интересных вариантов досуга в Ташкенте на праздничных выходных 30 и 31 декабря, 1, 2 и 3 января.

Кинопремьеры с 30 декабря по 3 января

В столице стартовали две премьеры фильмов: российская комедия «Елки последние» и мультфильм «Три богатыря и Наследница престола». Рецензию на фильм «Елки последние» можно прочитать на Afisha.uz.

Продолжаются показы фильмов «Аквамен», «Человек-паук: Через вселенные», «Бамблби», «Щелкунчик и четыре королевства», «Берлин-Аккурган», Asal oyi, Scorpion, Jonimga tegding, jonim, Sarvqomat dilbarim, Vasiyat, Millioner kelin, Istanbullik milliarder, Salom rashk и Sarvqomat dilbarim.

Концерт «Новогодний огонек» 30 декабря

В Государственном театре музыкальной комедии (оперетты) пройдет новогодний театрализованный концерт в стиле ретро «Новогодний огонек».

Фестиваль электронной музыки с 30 декабря по 3 января

Каждый день в 20:00 на ташкентском Бродвее — Фестиваль электронной музыки КМТ New Year Party 2019. Музыкальную программу для посетителей подготовили DJ KingMacarellа, DJ SlaaX, DJ Dow.

Главная елка с 30 декабря по 3 января

Праздничные мероприятия ждут гостей и жителей столицы на улице Истиклол у библиотеки имени Навои, где открыта главная новогодняя елка страны.

Шоу дельфинов с 30 декабря по 3 января

На арене Государственного цирка проходят выступления дельфинов, морских котиков и морского льва.

Детские елки 22 и 23 декабря

В столице продолжаются детские новогодние елки с развлекательной программой. Подробно — на Afisha.uz.

Новый год в Ташкенте 31 декабря и 1 января

Список баров, ресторанов, отелей и курортных комплексов, которые будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января в столице, — в подборке на Afisha.uz.

Выставки ручных изделий 30 декабря

Новогодние выставки ручных изделий, где посетители могут приобрести подарки себе и близким, пройдут в ТРК Next и в сети ТЦ Atlas.

Coca Cola New Year Fest 2019 с 30 декабря по 3 января

Каждый день до 10 января в Central Park проходит новогодний фестиваль Coca Cola New Year Fest 2019. Посетителей ждут ярмарка в европейском стиле, шоу-программа для детей и взрослых и многое другое.

Забег Santa Run 30 декабря

В Ботаническом саду состоится заключительный забег Santa Run в костюмах Деда Мороза. Забег проводят сертифицированные тренеры. Дистанции — 2 и 5 км.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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