«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из десяти интересных вариантов досуга в Ташкенте на праздничных выходных 30 и 31 декабря, 1, 2 и 3 января.
Кинопремьеры с 30 декабря по 3 января
В столице стартовали две премьеры фильмов: российская комедия «Елки последние» и мультфильм «Три богатыря и Наследница престола». Рецензию на фильм «Елки последние» можно прочитать на Afisha.uz.
Продолжаются показы фильмов «Аквамен», «Человек-паук: Через вселенные», «Бамблби», «Щелкунчик и четыре королевства», «Берлин-Аккурган», Asal oyi, Scorpion, Jonimga tegding, jonim, Sarvqomat dilbarim, Vasiyat, Millioner kelin, Istanbullik milliarder, Salom rashk и Sarvqomat dilbarim.
Концерт «Новогодний огонек» 30 декабря
В Государственном театре музыкальной комедии (оперетты) пройдет новогодний театрализованный концерт в стиле ретро «Новогодний огонек».
Фестиваль электронной музыки с 30 декабря по 3 января
Каждый день в 20:00 на ташкентском Бродвее — Фестиваль электронной музыки КМТ New Year Party 2019. Музыкальную программу для посетителей подготовили DJ KingMacarellа, DJ SlaaX, DJ Dow.
Главная елка с 30 декабря по 3 января
Праздничные мероприятия ждут гостей и жителей столицы на улице Истиклол у библиотеки имени Навои, где открыта главная новогодняя елка страны.
Шоу дельфинов с 30 декабря по 3 января
На арене Государственного цирка проходят выступления дельфинов, морских котиков и морского льва.
Детские елки 22 и 23 декабря
В столице продолжаются детские новогодние елки с развлекательной программой. Подробно — на Afisha.uz.
Новый год в Ташкенте 31 декабря и 1 января
Список баров, ресторанов, отелей и курортных комплексов, которые будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января в столице, — в подборке на Afisha.uz.
Выставки ручных изделий 30 декабря
Новогодние выставки ручных изделий, где посетители могут приобрести подарки себе и близким, пройдут в ТРК Next и в сети ТЦ Atlas.
Coca Cola New Year Fest 2019 с 30 декабря по 3 января
Каждый день до 10 января в Central Park проходит новогодний фестиваль Coca Cola New Year Fest 2019. Посетителей ждут ярмарка в европейском стиле, шоу-программа для детей и взрослых и многое другое.
Забег Santa Run 30 декабря
В Ботаническом саду состоится заключительный забег Santa Run в костюмах Деда Мороза. Забег проводят сертифицированные тренеры. Дистанции — 2 и 5 км.
Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.
Веб-сайт: afisha.uz
Facebook: fb.com/afishauz
Instagram: @afishauzb
Telegram: t.me/afishauz