В Узбекистане пересмотрят порядок определения величины минимальной заработной платы, а также рассмотрят вопрос отмены привязки МРЗП к налоговым и другим платежам, заявил президент Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту в пятницу.

«Нужно пересмотреть порядок определения минимальной заработной платы, нужно отменить привязку МРЗП к налоговым и другим платежам. В течение двух месяцев Кабинет Министров должен разработать комплексные меры по решению этого вопроса», -заявил руководитель страны.

По его словам, также необходимо пересмотреть порядок определения и выплаты пенсий и пособий и полностью реформировать пенсионную систему.

С 1 января 2019 года все работающие пенсионеры в Узбекистане будут получать 100-процентную пенсию. Предельный размер пенсионных выплат увеличивается с 8 до 10 МРЗП. «Следующим этапом реформ в этой сфере станет полная отмена этих пределов», — подчеркнул президент.